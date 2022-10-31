Елена Радионова: «Третье место Трусовой не нужно воспринимать как что-то ужасное. Скоро мы снова сможем наблюдать изобилие ее четверных»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова оценила выступления фигуристок на этапе Гран-при России в Сочи.

«Хорошие впечатления от второго этапа. По эмоциям, наверное, поспокойнее, не как после первого. Первый этап проходил в Москве, и, конечно, мы смотрели в зале. От живого просмотра бывают более яркие впечатления. Плюс состав участников в Москве был посильнее.

Аделию Петросян выделяю еще с контрольных прокатов. Мне нравятся ее программы, мне нравится она как фигуристка. Она очень легкая, воздушная. Ее первое место было очевидно, она в хорошей форме. Понятное дело, что не все получилось, но даже те прыжки, которые Аделия не сделала, есть у нее в арсенале, она умеет их делать.

У Софы (Самоделкиной) в короткой программе не получилось сделать все задуманное, но она в хорошей форме, произвольная программа как раз это продемонстрировала. То место, которое она занимала после короткой, было совершенно не ее.

Она, конечно же, должна была быть выше, но сама отдала место своим таким прокатом. Скорее было какое-то недоразумение. Не знаю, то ли переволновалась, то ли недонастроилась – лучше спросить у нее.

Видно, что Саше Трусовой еще необходимо набирать форму. После такого сложного олимпийского сезона нужно и мотивацию искать. Собирать себя очень непросто. Третье место Саши не нужно воспринимать как что-то ужасное.

Просто у нее много всего произошло за межсезонье, ей нужно чуть больше времени, чтобы набрать форму, чтобы реабилитироваться. Скоро мы снова сможем наблюдать изобилие ее четверных», – сказала Радионова.

У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу

«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки