«Отталкиваться от травмоопасности неправильно. В таком случае запрещайте Малинину прыгать четверной аксель». Козловский об ультра-си в парном катании

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу на этапе Гран-при России в Сочи в парном катании.

Бойкова: Довольны собой не на сто процентов. Еще очень много работы, сейчас только начало сезона.

Козловский: Мы старались. Мне кажется, что мы проделали максимум для подготовки к этому турниру. Мы продолжаем восстанавливаться после моей травмы, упустили большой промежуток времени для большого спорта. Но, как мне кажется, темп у нас хороший и уже в самом ближайшем будущем все будет хорошо.

Бойкова: Постановка [произвольной] у нас сделана Николаем Морошкиным - это была его идея. Диме она очень понравилась, он настоял на ней. Мы начали ставить программу.

У нас сделан акцент в этой программе на смену настроений - у нас три раза меняется настроение. Буквально до первого элемента - это момент встречи в поезде. Дальше – первая влюбленность. Там идет музыка Time for Bed. Главный акцент в нашей программе сделан на счастливые отношения Анны Карениной и Алексея Вронского, на их счастливый период.

После первого выброса риттбергера в музыке начинается какофония небольшая и это как раз первый звоночек, когда Анна начинает сходить с ума, но еще все более-менее нормально. Ну и заканчивается все так, как заканчивается в книге, понятное дело. Но главная музыка – Time for Bed – о счастье отношений, – цитирует фигуристов Sport24.

Также Бойкова и Козловский поделились мнением об ультра-си в парном катании.

Бойкова: Федор Климов говорил об ультра‑си в парном катании. Когда этот вопрос обсуждался в ISU, там сказали, что спортсмены должны начать их делать так, чтобы они выглядели безопасно. Если ты сам не пойдешь против системы, она никуда не сдвинется. Мотивация должна быть у спортсменов сделать что‑то новое и продвинуть парное катание как вид вперед.

Козловский: У нас спорт, а не кружок по здоровью. Отталкиваться от травмоопасности – это неправильно. В таком случае запрещайте Малинину прыгать четверной аксель! Запрещайте мальчикам прыгать другие четверные. В таком случае мы скатимся до деградации. Если не будет движения вперед, начнется стагнация. У нас в первую очередь спорт, а не театр, – приводит слова фигуристов «Матч ТВ».

⚡ Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Сочи, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и