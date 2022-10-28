«Необходим толчок к развитию, чтобы у нас появлялись элементы ультра-си. Но мы попали в замкнутый круг, убавив их стоимость». Климов о парном катании

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Федор Климов поделился мнением об элементах ультра-си в парном катании.

– Мы видим, что в мужском катании произошел серьезный рывок. Илья Малинин сделал четверной аксель. В женском уже давно ультра-си – норма. У пар же мы будто наблюдаем стагнацию в техническом плане. Как можно продвинуть техническое развитие парного катания?

– По этому поводу я выступал, когда еще находился в техкоме [Международного союза конькобежцев] примерно полтора года назад. Считаю, нам необходим толчок к развитию, чтобы и у нас появлялись элементы ультра-си.

Однако мы попали в замкнутый круг, так как убавили стоимость этих элементов. По сути, это было сделано, чтобы фигуристы меньше рисковали. В какой-то момент из-за множества травм при выполнении элементов было решено, что это опасно и не нужно подталкивать спортсменов к их исполнению.

– Это же искусственное сдерживание, получается.

– По сути, да. Я выступал за то, чтобы в нашем виде пришло время перемен – нужно хотя бы не сильно, но увеличить стоимость элементов, чтобы спортсмены видели смысл в изучении чего-то более сложного. Но это все равно риск, получается. И нужно прийти хотя бы к тому, чтобы фигуристы смогли исполнять ультра-си, не так сильно рискуя.

Мне ответили: «Когда будут так выполнять, тогда и увеличим стоимость». То есть сперва должен случиться такой прецедент. Смогут поднять цену ультра-си в парном катании, когда появится дуэт, который исполняет сложные элементы, но это не выглядит в то же время страшно и травмоопасно.

Получается тупик. Никто не учит, потому что это дешево. Нет смысла, если ты с ошибкой получаешь меньше баллов, чем за тройной. Однако слышал из прессы, что в группе Тамары Николаевны (Москвиной) работают над четверными элементами. Они идут в этом направлении, и это очень здорово, на мой взгляд. Надеюсь, это впоследствии даст толчок к развитию, – сказал Климов.