Дмитрий Козловский: «Конечно, призовые важны. Федерация фигурного катания старается делать все, чтобы деньги у нас были»

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с , высказался о размере призовых на этапах Гран-при России.

«500 тысяч за первое место – нормально ли? Мне кажется, сейчас мы прекрасно выходим из той ситуации, которая сложилась. Люди стараются делать очень многое, обеспечивать все удобства на максимум.

Конечно, деньги важны. Как видите, старается делать все, чтобы эти деньги у нас были. Люблю больше копить или тратить? Зависит от бюджета», – сказал Козловский.

Также Козловский ответил на вопрос, есть ли у пары мотивация выступать на внутрироссийских соревнованиях в отсутствие международных турниров.

«А вы не заметили, что мы в форме? Если говорить о собранности и подготовке к международным турнирам, которые мы ждем так или иначе, могу сказать, что федерация выполняет ту работу, которая должна.

ФФКР поддерживает соревновательное состояние в том порядке, который есть в международной основе. Сейчас Гран‑при России проводится, чтобы спортсмены как раз оставались в календарной системе, выработанной годами. А конкуренция в России и без того высокая», – отметил Козловский.

«Помните последние ОИ? Первые пять пар откуда были? Из России и Китая, сейчас Китай не выступает тоже. Поэтому все сильнейшие у нас», – приводит слова Козловского «Матч ТВ».