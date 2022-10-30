«Назовите сумму призовых, потом начнем разговаривать!» Бойкова и Козловский ответили на вопросы блиц-интервью

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопросы блиц-интервью перед произвольной программой на этапе Гран-при России в Сочи.

– Ожидания от сезона тремя словами.

Бойкова: Яркий, победный, российский.

– Если будет собственный мерч, то что на нем будет изображено?

Бойкова: У нас как-то была такая идея, но я не буду ее разглашать, потому что она загнулась...

Козловский: Котик. У нее будет котик.

Бойкова: У меня будет точно котик, да.

– Почему котик?

Бойкова: Я люблю котиков. И мы – кисоньки.

– Кисик, ты оказался в новой компании. Как ты представишься?

Козловский: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.

– Подарок болельщиков, который больше всего удивил?

Бойкова: На самом деле, нам так много дарят подарков – и всегда такие милые, классные. Но у нас есть девушка, которая делает картины из ткани и она выжигает еще контуры и все такое. Вот это, наверное, самое запоминающееся.

– Как бы тебя описали друзья?

Козловский: Интересный, общительный, добрый.

– На что потратишь призовые?

Козловский: Зависит от того, сколько их будет.

– Неважно.

Козловский: Нет, это важно! Это самое важное. Назовите сумму, потом начнем разговаривать!

Бойкова: Есть куда [потратить] – ипотека.

– Самое сильное качество партнера/партнерши?

Козловский: Уверенная.

Бойкова: Стабильный.

– А что раздражает?

Козловский: Слишком переживает за не слишком важные вещи.

– На какого персонажа из мультфильмов похожа Саша?

Козловский: Гринч.

– В каком фильме Дима сыграл бы главную роль?

Бойкова: Ну, Дима такой серьезный... Такой важный... Даже не знаю в каких. Какого-нибудь [сыграл бы] императора.