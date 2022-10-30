«Назовите сумму призовых, потом начнем разговаривать!» Бойкова и Козловский ответили на вопросы блиц-интервью
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопросы блиц-интервью перед произвольной программой на этапе Гран-при России в Сочи.
– Ожидания от сезона тремя словами.
Бойкова: Яркий, победный, российский.
– Если будет собственный мерч, то что на нем будет изображено?
Бойкова: У нас как-то была такая идея, но я не буду ее разглашать, потому что она загнулась...
Козловский: Котик. У нее будет котик.
Бойкова: У меня будет точно котик, да.
– Почему котик?
Бойкова: Я люблю котиков. И мы – кисоньки.
– Кисик, ты оказался в новой компании. Как ты представишься?
Козловский: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
– Подарок болельщиков, который больше всего удивил?
Бойкова: На самом деле, нам так много дарят подарков – и всегда такие милые, классные. Но у нас есть девушка, которая делает картины из ткани и она выжигает еще контуры и все такое. Вот это, наверное, самое запоминающееся.
– Как бы тебя описали друзья?
Козловский: Интересный, общительный, добрый.
– На что потратишь призовые?
Козловский: Зависит от того, сколько их будет.
– Неважно.
Козловский: Нет, это важно! Это самое важное. Назовите сумму, потом начнем разговаривать!
Бойкова: Есть куда [потратить] – ипотека.
– Самое сильное качество партнера/партнерши?
Козловский: Уверенная.
Бойкова: Стабильный.
– А что раздражает?
Козловский: Слишком переживает за не слишком важные вещи.
– На какого персонажа из мультфильмов похожа Саша?
Козловский: Гринч.
– В каком фильме Дима сыграл бы главную роль?
Бойкова: Ну, Дима такой серьезный... Такой важный... Даже не знаю в каких. Какого-нибудь [сыграл бы] императора.
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