Аделия Петросян: «Взгляд Тутберидзе поддерживает и передает энергию, она помогает ехать дальше и не сдаваться»

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свою победу на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Я рада, что получилось собраться хоть на приличный прокат.

Взгляд Этери Георгиевны поддерживает и передает энергию, она помогает ехать дальше и не сдаваться. Я хотела исправить эти два четверных и сделать хороший тулуп.

Почему не пошла на еще один риттбергер? Чтобы не рисковать, смысла не было.

Хорошо ли я считаю? Недавно сдавала ОГЭ, и была оценка 4.

Важно не сдаваться, когда катаешь программу, забыть про падения, просто перечеркнуть и идти дальше с холодной головой», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову