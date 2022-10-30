Аделия Петросян: «Взгляд Тутберидзе поддерживает и передает энергию, она помогает ехать дальше и не сдаваться»
Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свою победу на втором этапе Гран-при России в Сочи.
«Я рада, что получилось собраться хоть на приличный прокат.
Взгляд Этери Георгиевны поддерживает и передает энергию, она помогает ехать дальше и не сдаваться. Я хотела исправить эти два четверных и сделать хороший тулуп.
Почему не пошла на еще один риттбергер? Чтобы не рисковать, смысла не было.
Хорошо ли я считаю? Недавно сдавала ОГЭ, и была оценка 4.
Важно не сдаваться, когда катаешь программу, забыть про падения, просто перечеркнуть и идти дальше с холодной головой», – сказала Петросян в эфире Первого канала.
«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову
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