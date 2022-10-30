Софья Самоделкина чисто откатала произвольную программу на Гран-при России с четверным сальховом и каскадом лутц – риттбергер

Фигуристка Софья Самоделкина выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Спортсменка исполнила четверной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной флип.

Во второй половине программы были сделаны каскады тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.

За технику Самоделкина набрала 85,98 балла, оценка за произвольную – 155,07 балла.