Софья Самоделкина чисто откатала произвольную программу на Гран-при России с четверным сальховом и каскадом лутц – риттбергер

Теги сборная России женское катание Софья Самоделкина Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи. 

Спортсменка исполнила четверной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной флип.

Во второй половине программы были сделаны каскады тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп. 

За технику Самоделкина набрала 85,98 балла, оценка за произвольную – 155,07 балла. 

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