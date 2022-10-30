Аделия Петросян упала с четверного риттбергера в произвольной программе на Гран-при России и сделала степ-аут на тулупе

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи. 

В начале программы был исполнен четверной тулуп со степ-аутом и касанием рукой, с четверного риттбергера спортсменка упала. Далее был сделан тройной риттбергер и секвенция четверной тулуп – двойной аксель. 

Во второй половине программы Петросян прыгнула каскады тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип. 

За технику она набрала 90,50 балла, оценка за произвольную программу – 160,39 балла. 

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