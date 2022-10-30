Аделия Петросян упала с четверного риттбергера в произвольной программе на Гран-при России и сделала степ-аут на тулупе

Фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

В начале программы был исполнен четверной тулуп со степ-аутом и касанием рукой, с четверного риттбергера спортсменка упала. Далее был сделан тройной риттбергер и секвенция четверной тулуп – двойной аксель.

Во второй половине программы Петросян прыгнула каскады тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип.

За технику она набрала 90,50 балла, оценка за произвольную программу – 160,39 балла.