Александра Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на Гран-при России и сдвоила два прыжка

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова исполнила произвольную программу на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи. 

Спортсменка упала с четверного лутца, далее чисто сделала каскад тройной флип – тройной тулуп. Вместо тройного риттбергера сделала только двойной. 

Во второй половине программы исполнила каскад тройной лутц – ойлер – двойной сальхов, секвенцию тройной флип – двойной аксель и сольный тройной лутц. 

За технику спортсменка набрала 67,59 балла, оценка за произвольную – 138,35 балла. 

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