Александра Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на Гран-при России и сдвоила два прыжка

Фигуристка Александра Трусова исполнила произвольную программу на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Спортсменка упала с четверного лутца, далее чисто сделала каскад тройной флип – тройной тулуп. Вместо тройного риттбергера сделала только двойной.

Во второй половине программы исполнила каскад тройной лутц – ойлер – двойной сальхов, секвенцию тройной флип – двойной аксель и сольный тройной лутц.

За технику спортсменка набрала 67,59 балла, оценка за произвольную – 138,35 балла.