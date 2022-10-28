Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил победу Вероники Жилиной на этапе Гран-при России среди юниорок в Сочи.

«До блестящего выступления еще далеко, но шаг вперед сделан очень большой – и по скольжению, и по артистизму, и по прыжковой составляющей. Но это только начало сезона, сезон длинный, еще этап один, еще первенство России среди юниоров, главное, чтобы она не зажималась, свободно каталась.

Сейчас я вижу, что она стала увереннее, это важно, что она сделала тройной аксель и в короткой, и в произвольной программе. Ей, главное, поймать эту уверенность, и пойдет движение с ее стороны, она – пахарь и труженица.

Сто процентов, она лучше чувствует музыку, было сделано огромное количество работы, Лена Радионова, Сергей Вербилло проделали большую работу. Я вижу, что она стала намного свободнее, это видят и оценивают судьи, у нее большое будущее, главное – пройти без травм, потому что на подходе и четверные лутцы, флипы и риттбергеры», – сказал Плющенко.

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