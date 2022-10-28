Алиса Двоеглазова: «Не расстроена после проката, но буду теперь работать над второй половиной программы. Будем разбирать ошибки более детально»

Фигуристка Алиса Двоеглазова оценила свое выступление на этапе Гран-при в Сочи, где заняла второе место в соревнованиях юниорок.

Сегодня Двоеглазова прыгнула четверной лутц, с ошибкой исполнила четверной тулуп и упала с еще одного лутца.

«Не расстроена после проката, но буду теперь работать над второй половиной программы, были помарки. Буду больше накатывать. Все равно тяжело прыгнуть сразу все, устаешь.

Будем работать, чтобы было легче прыгнуть все прыжки. Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, что были помарки. Будем разбирать ошибки более детально.

Хватает ли на тренировках сил на такой контент? Это же ультра‑си, тяжело их делать. Думаю, каждый день по‑разному. Приходишь на тренировку, настраиваешься, разные прокаты получаются. Потом смотришь, какой контент делать.

Ультра‑си – про психологию или физику? Знаете, с нервами нужно справляться. Но когда встаешь в позу, уже не думаешь об этом», – сказала Двоеглазова.