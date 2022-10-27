Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Жилина, Двоеглазова, Петрова, Щербинина представят произвольные программы

28 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» девушки выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует Вероника Жилина.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Сафронова

2. Маргарита Веселова

3. Анастасия Быкова

4. Ярослава Иванова

5. Мария Ганина

6. Алиса Полякова

Вторая разминка

7. Камилла Нелюбова

8. Анастасия Марасанова

9. Алиса Шатохина

10. Ирина Мигаленя

11. Людмила Фурсова

12. Ева Зубкова

Третья разминка

13. Кира Трофимова

14. Дина Хуснутдинова

15.

16. Агата Петрова

17. Алиса Двоеглазова

18.

Положение после короткой программы

1. Вероника Жилина – 76,67

2. – 70,96

3. Агата Петрова – 66,56

4. Таисия Щербинина – 62,49

5. Дина Хуснутдинова – 61,71

6. Кира Трофимова – 61,50

7. Ева Зубкова – 61,36

8. Людмила Фурсова – 60,33

9. Ирина Мигаленя – 60,06

10. Алиса Шатохина – 54,65

11. Анастасия Марасанова – 54,46

12. Камилла Нелюбова – 54,44

13. Алиса Полякова – 51,99

14. Мария Ганина – 51,84

15. Ярослава Иванова – 50,02

16. Анастасия Быкова – 47,32

17. Маргарита Веселова – 39,05

18. Дарья Сафронова – 38,67