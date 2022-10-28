Вероника Жилина: «Стараюсь с каждым стартом лучше накатывать программы и так сильно не волноваться. Сегодня получилось сделать почти все»

Теги сборная России женское катание Вероника Жилина Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России в Сочи среди юниорок.

«Стараюсь с каждым стартом лучше накатывать программы и так сильно не волноваться. Сегодня, думаю, было намного лучше, чем на предыдущем старте.

Я на тренировках очень много накатываю четверных под музыку. Сегодня получилось сделать почти все, но ничего страшного, буду работать.

Почему возникает волнение? Большая ответственность плюс сложно выступать последней», – сказала Жилина.

Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Жилина победила, Двоеглазова – 2-я, Петрова – 3-я

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