Плющенко – Жилиной: «Дожимай в конце, дожимай. Затекли ноги, понимаю, последняя катаешься – ответственность. Сейчас тренировка к чемпионату России, к будущей жизни»

Евгений Плющенко обратился к Веронике Жилиной после произвольной программы на этапе Гран-при России в Сочи.

Сегодня Жилина одержала победу в соревнованиях КМС. В прокате она исполнила четверной сальхов и упала с четверного тулупа.

«Дожимай в конце, дожимай. Затекли ноги, понимаю, последняя катаешься – ответственность.

Сейчас такая тренировка к чемпионату России, к будущей жизни. Обидно тулуп четверной – такая высотень, но поспешила с выездом. Сидеть, сидеть немножечко.

Аксель – пожалуйста, уверенно, молодцом», – сказал Плющенко Жилиной в эфире Первого канала.

Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Жилина победила, Двоеглазова – 2-я, Петрова – 3-я