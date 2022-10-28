Жилина исполнила четверной сальхов на Гран-при России, сделала степ-аут на тройном акселе и упала с четверного тулупа

Фигуристка Вероника Жилина выступила с произвольной программой на втором этапе Гран-при России среди КМС в Сочи.

В прокате Жилина прыгнула четверной сальхов, каскад четверной тулуп – двойной тулуп, тройной аксель (степ-аут), тройной флип, четверной тулуп (падение), тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп.

За произвольную фигуристка набрала 156,51 балла, в сумме – 233,18. Она одержала победу на соревнованиях.

Жилина тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Жилина победила, Двоеглазова – 2-я, Петрова – 3-я