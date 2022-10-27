Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Лазарев, Логинов, Карартынян, Димитриев выступят с произвольными программами

28 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» юноши выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Лев Лазарев.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 15.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александр Борисов

2. Егор Рассказов

3. Арсений Словягин

4. Александр Чмиль

5. Тимофей Платонов

Вторая разминка

6. Руслан Назаров

7. Александр Семков

8. Роман Кудлаев

9. Тимофей Шелковников

10. Данил Федосимов

11. Никита Сенцов

Третья разминка

12. Кирилл Андрусик

13. Кирилл Сарновский

14. Арсений Димитриев

15. Эдуард Карартынян

16. Николай Логинов

17. Лев Лазарев

Положение после короткой программы

1. Лев Лазарев – 84,79

2. Николай Логинов – 77,62

3. Эдуард Карартынян – 75,80

4. Арсений Димитриев – 73,06

5. Кирилл Сарновский – 72,32

6. Кирилл Андрусик – 71,59

7. Никита Сенцов – 71,04

8. Данил Федосимов – 67,51

9. Тимофей Шелковников – 67,18

10. Роман Кудлаев – 66,97

11. Александр Семков – 64,68

12. Руслан Назаров – 59,50

13. Тимофей Платонов – 57,75

14. Александр Чмиль – 53,93

15. Арсений Словягин – 53,01

16. Егор Рассказов – 51,25

17. Александр Борисов – 41,96