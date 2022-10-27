Юрист Анцелиович: «Если за предоставленное время антидопинговая организация не выносит решение, WADA будет расценивать это как оправдание спортсмена»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала призыв главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки в кратчайшие сроки вынести решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Если антидопинговая организация очень долго не принимает решение, то WADA имеет право предупредить ее, что та затягивает вынесение вердикта, и определить точные сроки, чтобы все завершить.

Если же за предоставленное время антидопинговая организация все равно не вынесет решение, то WADA будет расценивать это как оправдание спортсмена. И у Всемирного антидопингового агентства появляется право подать апелляцию в CAS. Такая возможность прописана во Всемирном антидопинговом кодексе и Общероссийских антидопинговых правилах.

В России решение выносит дисциплинарный антидопинговый комитет, который действительно независим от РУСАДА. Но что касается процессуальных сроков, то РУСАДА, являющееся одной из сторон, имеет право настаивать на ускоренном рассмотрении дела. Это официальное право национального антидопингового агентства», – сказала Анцелиович.