Ренат Лайшев: «Понимаю, зачем Бах просит обнародовать дело Валиевой – еще раз кинуть в нашу сторону ложку дегтя»

Президент высказался о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не вынесло решение по делу фигуристки .

– Вас не удивляет, что тянет с вынесением решения по Валиевой?

– Ничего никого не удивляет.

– Может ли давление WADA ускорить принятие решения?

– В нынешней ситуации мы сами можем решить, кто прав. Это просто политическое давление. Вы видели оголтелые лица всего западного мира? Это их стиль.

– Такое поведение РУСАДА не свидетельствует косвенно о вине Валиевой?

– Нет, не свидетельствует, конечно. Я уверен абсолютно, что Камила ни в чем не виновата. Это грязная технология – оклеветать любого нашего спортсмена. Победить их не могут, поэтому издеваются над нашими спортсменами таким образом.

– Правильно ли называть Камилу ребенком, когда дело касается допинга?

– Все равно она еще юный ребенок. Когда ты занимаешься спортом, то живешь в своем мире. Многие происходящие вещи удивляют тебя как маленького ребенка. Когда ты сосредоточен на одном деле, будь ты скульптор, художник или спортсмен, ты немного наивно чувствуешь себя в этом мире.

Здесь нужно понять спортсменов, понять Валиеву. Я уверен: никогда в жизни она не пошла бы ни на какие допинги. Согласитесь, ни ее тренеры, ни она, ни руководство федерации не стали бы заниматься такими глупостями. На кону была олимпийская медаль, – сказал Лайшев.

«Понимаю, зачем Бах просит обнародовать дело Валиевой – еще раз кинуть в нашу сторону ложку дегтя. Люди не могут успокоиться, что мы счастливо живем в таких условиях.

И Камила – талантливая, замечательная, лучшая в мире спортсменка, довольна и счастлива. Ей ничего не мешает, живет своей размеренной спортивной жизнью в фигурном катании и российском спорте, где последние выступления были блестящими. И на этом фоне с их стороны еще больше злобы и оскала», – цитирует Лайшева «Чемпионат».