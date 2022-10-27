Тарасова о Валиевой: «Сколько можно тянуть, там нет никакого дела! Хватит уродовать судьбу этой прекрасной девочки!»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала требование главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха обнародовать данные по делу Камилы Валиевой.
«Камила просила, чтобы весь процесс проходил потише. А они сначала одно сделали, потом другое.
Я не понимаю действия МОК и WADA в целом. Сначала что-то запрещают, затем разрешают. Без понятия, как все это работает», – заявила Тарасова.
«Раз произошло такое дело, не надо мучаться, а сдавать все, что положено», – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
«Сколько можно тянуть, там нет никакого дела! Нам нужно продолжать выражать свое несогласие с их позицией. От этого никакого толка? Не согласна: считаю, все апелляции имеют значение. Хватит уродовать судьбу этой прекрасной девочки!» – сказала Тарасова «Матч ТВ».
Бах о деле Валиевой: «МОК присоединяется к призыву WADA и просит РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к процессу»
«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход
Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно
Комментарии