Тарасова о Валиевой: «Сколько можно тянуть, там нет никакого дела! Хватит уродовать судьбу этой прекрасной девочки!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала требование главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха обнародовать данные по делу .

«Камила просила, чтобы весь процесс проходил потише. А они сначала одно сделали, потом другое.

Я не понимаю действия МОК и WADA в целом. Сначала что-то запрещают, затем разрешают. Без понятия, как все это работает», – заявила Тарасова.

«Раз произошло такое дело, не надо мучаться, а сдавать все, что положено», – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

«Сколько можно тянуть, там нет никакого дела! Нам нужно продолжать выражать свое несогласие с их позицией. От этого никакого толка? Не согласна: считаю, все апелляции имеют значение. Хватит уродовать судьбу этой прекрасной девочки!» – сказала Тарасова «Матч ТВ».

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