Журова о деле Валиевой: «Уже давно нужно было решить этот вопрос. WADA обычно старается процедуры все соблюсти, соответственно, так и должно быть»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не вынесло решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.
«Уже давно нужно было решить этот вопрос. WADA обычно старается процедуры все соблюсти, соответственно, так и должно быть.
Скрывать информацию по делу – правильное решение РУСАДА, потому что она несовершеннолетняя. Есть нормы, если мы сейчас ошибемся, то РУСАДА потом в этом же обвинят.
Это провокация, если мы будем требовать от РУСАДА то, что запрещено WADA. Здесь нужно быть крайне аккуратными, это минное поле – не надо наступать туда, где не надо», – сказала Журова.
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