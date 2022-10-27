Журова о деле Валиевой: «Уже давно нужно было решить этот вопрос. WADA обычно старается процедуры все соблюсти, соответственно, так и должно быть»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не вынесло решение по делу фигуристки .

«Уже давно нужно было решить этот вопрос. WADA обычно старается процедуры все соблюсти, соответственно, так и должно быть.

Скрывать информацию по делу – правильное решение РУСАДА, потому что она несовершеннолетняя. Есть нормы, если мы сейчас ошибемся, то РУСАДА потом в этом же обвинят.

Это провокация, если мы будем требовать от то, что запрещено WADA. Здесь нужно быть крайне аккуратными, это минное поле – не надо наступать туда, где не надо», – сказала Журова.