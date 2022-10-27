Депутат Свищев: «Бедолагу Валиеву все кошмарят и требуют обнародования дела. Это все имеет политический контекст»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал требование главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха обнародовать данные по делу российской фигуристки .

«РУСАДА очень четко регламентированная организация в соответствие с требованиями WADA. Поэтому она будет делать то, что положено согласно требованиям. Валиева на момент начала дела находилась под защитой, ей было тогда 15 лет. Поэтому если регламент требует обнародования, пусть обнародуют. Если сохранить в тайне – значит, сохранить в тайне. Все четко по закону должно быть.

Я поддерживаю, чтобы РУСАДА исполняла все те требования, которые предписаны WADA и т. д. Я уверен, что она ничего не делает незаконного. Закон в первую очередь должен отстаивать интересы самого спортсмена, WADA и потом уже МОК. МОК на основании чего требует обнародования данных? Какое они отношение имеют к делу Валиевой?

МОК в первую очередь должен отстаивать интересы спортсменов. А у нас получается так, что спортсменов отстраняют по надуманным причинам, как в случае с нашими волейболистами. Вот это катастрофа. Это нарушение, и нет никаких объяснений, по чьим требования происходит недопуск российских волейболистов. Однако все молчат. А бедолагу Валиеву все кошмарят и требуют обнародования дела. Это все имеет политический контекст.

МОК, как я давно говорю, требует реформации. Они должна заявить, что это не политическая, а спортивная организация. В противном случае пусть назовут себя спортивно-политической организацией, отстаивающей интересы тех или иных стран, военных объединений, финансовых структур и корпораций», – сказал Свищев.

Бах о деле Валиевой: «МОК присоединяется к призыву WADA и просит РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к процессу»