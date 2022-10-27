Бах о деле Валиевой: «МОК присоединяется к призыву WADA и просит РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к процессу»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено раскрывать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.
«Уже в Пекине мы четко обозначили свою позицию, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после того, как стало известно решение РУСАДА. Апелляция была отклонена, и теперь разбирательство ведется в соответствии с правилами конфиденциальности WADA.
Даже если позиция РУСАДА заключается в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, WADA и МОК могут обжаловать решение.
Это юридическая сторона вопроса. Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к призыву WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этому процессу», – сказал Бах.
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