МОК о деле Валиевой: «Надеемся, процедура будет проведена быстро, чтобы ISU мог определить результаты командных соревнований Олимпиады-2022»

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии с антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы Международный союз конькобежцев (ISU) мог определить результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а МОК смог принять решение о распределении медалей», – заявили в МОК.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу, так как Валиева является защищенным лицом – на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

О положительном тесте на допинг стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине, сама проба была взята в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

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