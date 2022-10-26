Плющенко об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Я туда вообще не лезу. Мне это не интересно»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что ему не интересен уход блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».
«Ледниковый период»? Я туда вообще не лезу. Милохин ушел из проекта? Мне это вообще не интересно. Я тут при чем?», - сказал Плющенко.
Ранее Милохин объяснил, что покинул шоу из-за отсутствия энтузиазма. Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
Милохин ушел из «Ледникового периода», в котором участвовал с Медведевой: «Если любви к делу нет, делать его нет смысла»
Комментарии