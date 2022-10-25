Навка об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Как жаль! Он такой яркий! Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала уход Дани Милохина из шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.
«Да вы что? Как жаль! Он такой яркий! Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта. Это потеря.
Очень жаль Женю Медведеву. Надеюсь, ей смогут найти замену. Завтра еще день съемок... А в друг все изменится! Всякое ведь возможно», – сказала Навка.
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