Навка об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Как жаль! Он такой яркий! Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта»

Теги Татьяна Навка Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала уход Дани Милохина из шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

«Да вы что? Как жаль! Он такой яркий! Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта. Это потеря.

Очень жаль Женю Медведеву. Надеюсь, ей смогут найти замену. Завтра еще день съемок... А в друг все изменится! Всякое ведь возможно», – сказала Навка.

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