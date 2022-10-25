Навка об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Как жаль! Он такой яркий! Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала уход из шоу , где он выступал в паре с Евгенией Медведевой.

«Да вы что? Как жаль! Он такой яркий! Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта. Это потеря.

Очень жаль Женю Медведеву. Надеюсь, ей смогут найти замену. Завтра еще день съемок... А в друг все изменится! Всякое ведь возможно», – сказала Навка.