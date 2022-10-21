Скобрев о работе в академии Плющенко: «Иногда привношу в тренировки хоккейные элементы. Развиваем взрывную скорость, которая фигуристам необходима»

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Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев рассказал о работе с фигуристами в академии Евгения Плющенко.

– Недавно вы начали работать тренером по ОФП в академии «Ангелы Плющенко». Сложно ли было перестраиваться после нескольких лет в этом же качестве с хоккеистами?

– Работа отличается радикально. Все-таки хоккей – командный вид спорта, очень высоки требования к дисциплине. Тренер на занятиях – царь и бог. В фигурном катании нужен индивидуальный подход. Работаю с группой от восьми до 11 человек.

Бывают беговые или круговые тренировки в зависимости от задач, которые ставит передо мной Евгений Викторович Плющенко. Иногда привношу в тренировки хоккейные элементы. Развиваем взрывную скорость, которая фигуристам необходима.

Ребятам очень нравятся различные эстафеты, которые всегда входят в тренировочный арсенал детских хоккейных команд. Юные фигуристы, которые тренируются в академии Плющенко, понимают, чего от них хотят, это очень помогает в работе.

– Почему вы не стали работать в конькобежном спорте, а переключились сначала на хоккей, а затем на фигурное катание?

– Очень люблю конькобежный спорт, но его в моей жизни было слишком много. После завершения карьеры решил, что нужно больше времени уделить сыновьям. У меня двое, оба хоккеисты. Чтобы помочь парням добиться успехов в спорте, стал изучать методики хоккейных тренировок, – сказал Скобрев.

«Вместе с Евгением мы играем за хоккейную команду «Союз чемпионов». Пока не удается уделять много времени хоккейным тренировкам и участию в матчах. Все время сжирает «Ледниковый период». На одной из хоккейных тренировок Плющенко предложил мне поработать в своей академии.

Мне это предложение показалось очень интересным. Ведь в будущем в «Ангелах Плющенко» может появиться и хоккейное направление. Сейчас строится еще один каток, это реальные планы. Уже следующим летом на базе смогут проводить полноценные сборы хоккейные команды. Мой опыт может быть востребован», – добавил бывший конькобежец.

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