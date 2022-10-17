Медведева – Скопцовой о Милохине на льду: «Знаешь, какой он риттбергер одинарный фигачит? Надрессировали!»

Двукратная чемпионка мира рассказала, что ее партнер по выступлениям в шоу «Ледниковый период» научился хорошо исполнять одинарный риттбергер.

– У вас сложная поддержка стоит в конце программы – я в последний раз за Женю так нервничала на чемпионате России в Саранске...

– Перенервничала, видимо, ты в тот раз, потому что у меня тогда ничего не получилось, ха-ха.

– Ребята, вы классные, и мы ждем уже от Дани аксель!

– А ты знаешь, какой он риттбергер одинарный фигачит? – сказала Медведева в интервью .

«Молодец, надрессировали!» – отметила Медведева, когда Милохин продемонстрировал элемент.

Милохин об участии в «Ледниковом периоде»: «Инициатором был Авербух, бородатый мужичок. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать»