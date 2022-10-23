Валиева о том, что из ее произвольной программы исчез фрагмент с новостями: «Убрали на время. Не волнуйтесь, вернем»
Камила Валиева рассказала, почему из ее произвольной программы убрали вводную часть.
Ранее в начале программы Валиевой звучали отрывки новостей о ситуации на Олимпиаде в Пекине. Однако на этапе Гран-при России фигуристка исполнила произвольную без этого фрагмента.
– Из начала программы убрали нарезку новостей о вас. Почему?
– Убрали на время. Не волнуйтесь, вернем.
– А почему решили убрать сегодня?
– Так решили вместе с тренерами. Это ни с чем не связано, просто нужно было, – сказала Валиева.
Из произвольной программы Валиевой убрали фрагмент с новостями о ситуации на Олимпиаде в Пекине
Комментарии