Валиева о том, что из ее произвольной программы исчез фрагмент с новостями: «Убрали на время. Не волнуйтесь, вернем»

рассказала, почему из ее произвольной программы убрали вводную часть.

Ранее в начале программы Валиевой звучали отрывки новостей о ситуации на Олимпиаде в Пекине. Однако на этапе Гран-при России фигуристка исполнила произвольную без этого фрагмента.

– Из начала программы убрали нарезку новостей о вас. Почему?

– Убрали на время. Не волнуйтесь, вернем.

– А почему решили убрать сегодня?

– Так решили вместе с тренерами. Это ни с чем не связано, просто нужно было, – сказала Валиева.

Из произвольной программы Валиевой убрали фрагмент с новостями о ситуации на Олимпиаде в Пекине