Из произвольной программы Валиевой убрали фрагмент с новостями о ситуации на Олимпиаде в Пекине

Фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

Программа Валиевой посвящена ситуации на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В феврале во время Олимпиады стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Ранее программа Валиевой начиналась с того, что звучали отрывки новостей о случившемся в Пекине. Однако сейчас этот фрагмент убрали.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно