Из произвольной программы Валиевой убрали фрагмент с новостями о ситуации на Олимпиаде в Пекине
Фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».
Программа Валиевой посвящена ситуации на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
В феврале во время Олимпиады стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.
Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.
Ранее программа Валиевой начиналась с того, что звучали отрывки новостей о случившемся в Пекине. Однако сейчас этот фрагмент убрали.
Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно
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