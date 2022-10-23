Валиева о произвольной про Олимпиаду: «Читала, что все хейтят, что я согласилась катать эту программу. Нет, это было осознанно, очень рада, что могу этим поделиться»

прокомментировала свое выступление с произвольной программой на этапе Гран-при России в Москве, где она одержала победу.

Произвольная Валиевой посвящена ситуации на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

– Скажи что-нибудь сама, без вопроса.

– Я очень рада здесь сегодня находиться, испытывать это соревновательное чувство, адреналин. И просто рассказать историю. Просто быть здесь.

– Очень многие переживают, что тебе тяжело каждый раз рассказывать эту историю. Действительно тяжело?

– Не тяжело. Наоборот. То, что снаружи, и то, что внутри, еще осталось. Снять маску и показать все, что я чувствовала в тот период и, наверное, до сих пор. Это не сложно.

Я читала, что все хейтят, что я согласилась катать эту программу. Нет, это было осознанно, и я очень рада, что могу этим поделиться.

– Завтра на тренировку или выходной?

– На одну, полувыходной завтра.

– А чем планируешь занять вторую половину?

– Смотря как буду себя чувствовать: либо буду лежать, либо буду ходить, дышать воздухом.

– Почему не получилось исполнить (четверной) тулуп?

– Как будто волновалась в первый раз. Я много раз делала, а сейчас нахлынуло, что очень хочу его сделать. А когда осознаешь это, что-то начинаешь недоделывать, что-то переделывать.

Ошибки нам даны, чтобы на них учиться. В следующий раз буду меньше хотеть его сделать, а просто идти, – сказала Валиева в эфире Первого канала.

«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход