Валиева о произвольной про Олимпиаду: «Читала, что все хейтят, что я согласилась катать эту программу. Нет, это было осознанно, очень рада, что могу этим поделиться»
Камила Валиева прокомментировала свое выступление с произвольной программой на этапе Гран-при России в Москве, где она одержала победу.
Произвольная Валиевой посвящена ситуации на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
– Скажи что-нибудь сама, без вопроса.
– Я очень рада здесь сегодня находиться, испытывать это соревновательное чувство, адреналин. И просто рассказать историю. Просто быть здесь.
– Очень многие переживают, что тебе тяжело каждый раз рассказывать эту историю. Действительно тяжело?
– Не тяжело. Наоборот. То, что снаружи, и то, что внутри, еще осталось. Снять маску и показать все, что я чувствовала в тот период и, наверное, до сих пор. Это не сложно.
Я читала, что все хейтят, что я согласилась катать эту программу. Нет, это было осознанно, и я очень рада, что могу этим поделиться.
– Завтра на тренировку или выходной?
– На одну, полувыходной завтра.
– А чем планируешь занять вторую половину?
– Смотря как буду себя чувствовать: либо буду лежать, либо буду ходить, дышать воздухом.
– Почему не получилось исполнить (четверной) тулуп?
– Как будто волновалась в первый раз. Я много раз делала, а сейчас нахлынуло, что очень хочу его сделать. А когда осознаешь это, что-то начинаешь недоделывать, что-то переделывать.
Ошибки нам даны, чтобы на них учиться. В следующий раз буду меньше хотеть его сделать, а просто идти, – сказала Валиева в эфире Первого канала.
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