Наталья Бестемьянова: «Валиева была как всегда хороша, но без четверного прыжка ей будет очень сложно соревноваться»

Олимпийская чемпионка высказалась о выступлении на первом этапе Гран-при России в .

«Камила сегодня была как всегда хороша, но без четверного прыжка ей будет очень сложно соревноваться, хотя на разминке был очень замечательный, красивый четверной прыжок.

Она пока не на пике своей формы, но молодец, что соревнуется. Придет к своей форме, наверное, к чемпионату России», – сказала Бестемьянова.

Валиева одержала победу, опередив Софью Акатьеву, которая в произвольной программе исполнила тройной аксель и два четверных тулупа.