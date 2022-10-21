Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Решение сможем понять по внешним признакам – кому достанутся медали, будет ли Камила выступать»

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки .

– Информация будет скрыта от широкой общественности, но WADA, , МОК, так как речь идет об олимпийских медалях, обязательно будут уведомлены. Все эти стороны потенциально смогут обжаловать решение, но будет обязан следовать кодексу WADA и сохранять конфиденциальность этого дела.

– В том числе по дате слушания?

– Да.

– Как мы сможем понять, что решение применено?

– По каким‑то внешним признакам – кому достанутся медали, например, по тому, будет ли Камила выступать.

– WADA не сможет оспорить сам факт конфиденциальности? Они в этом заинтересованы?

– Тут вопрос не в заинтересованности их стороны, а в защите прав ребенка. Единственный, кто сможет сказать «хочу, чтобы это было опубликовано» – это она и ее законные представители.

– Но решение могло быть не конфиденциальным?

– Потенциально – да. Оно таким становится «если интересы несовершеннолетнего требуют». Но в принципе на практике почти все дела по несовершеннолетним засекречиваются.

Но в нашей практике было, когда международная федерация хотела опубликовать решение в ситуации с несовершеннолетним, но при этом убрать любую информацию, по которой можно было бы установить, кто это. Чаще международные федерации идут по этому пути.

Но в случае с Валиевой нарушение конфиденциальности было уже на первом этапе – стал известен факт возможного нарушения и фамилия спортсменки. Сейчас полностью соблюсти все требования по конфиденциальности Всемирного антидопингового кодекса достаточно тяжело, так как она уже была нарушена.

– Если МОК, ISU, WADA захотят оспорить принцип полной конфиденциальности, они смогут это сделать?

– Хороший вопрос. В принципе, этот момент на усмотрение как организации, ответственной за расследование по делу. Проба была отобрана вне олимпийского периода. Думаю, здесь будут какие‑то консультации, переговоры по этому вопросу, так как полностью засекретить конкретно в этой ситуации будет сложно. Возможно, будут искать какой‑то компромисс, но в приоритете все равно будут интересы ребенка, – сказала Анцелиович.