Роднина о деле Валиевой: «Если ты готова соревноваться среди взрослых, должна быть готова и к требованиям, которые предъявляются взрослым»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не собирается обнародовать детали дела.

«РУСАДА действует в рамках тех решений, которые есть в МОК (Международном олимпийском комитете).

Камила выступала на взрослых Олимпийских играх. Если ты считаешь, что ты готова соревноваться среди взрослых, значит должна быть готова и ко всем требованиям, которые предъявляются взрослым спортсменам.

Не надо делать скидку на возраст. Я считаю, все должно проходить легально и официально», – сказала Роднина.

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