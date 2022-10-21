Пахноцкая о деле Валиевой: «Решение РУСАДА узнают сама спортсменка, международная и российская федерации фигурного катания, WADA и, возможно, ОКР»

Бывшая заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), международный независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая прокомментировала новость о том, что РУСАДА не намерено озвучивать детали по делу фигуристки .

«Валиева относится к категории защищенного лица, все ее права соблюдаются. Это прямая обязанность РУСАДА. РУСАДА имеет право не публиковать решение по делу, потому что спортсменка несовершеннолетняя.

Как узнать о решении? Только если сама спортсменка или ее представитель захотят сообщить об этом. Решение РУСАДА узнают сама спортсменка, международная и российская федерации фигурного катания, WADA и, возможно, ОКР как команда, которую Валиева представляла на Олимпийских играх», – сказала Пахноцкая.