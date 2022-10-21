Пахноцкая о деле Валиевой: «Решение РУСАДА узнают сама спортсменка, международная и российская федерации фигурного катания, WADA и, возможно, ОКР»

Теги сборная России допинг ISU ОКР ФФКР WADA РУСАДА женское катание Маргарита Пахноцкая Камила Валиева Фигурное катание

Бывшая заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), международный независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая прокомментировала новость о том, что РУСАДА не намерено озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Валиева относится к категории защищенного лица, все ее права соблюдаются. Это прямая обязанность РУСАДА. РУСАДА имеет право не публиковать решение по делу, потому что спортсменка несовершеннолетняя.

Как узнать о решении? Только если сама спортсменка или ее представитель захотят сообщить об этом. Решение РУСАДА узнают сама спортсменка, международная и российская федерации фигурного катания, WADA и, возможно, ОКР как команда, которую Валиева представляла на Олимпийских играх», – сказала Пахноцкая.

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