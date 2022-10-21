Гран-при США. Малинин, Грассль, Миура, Чха Чжун Хван выступят с короткими программами
22 октября стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию – Skate America. Мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Норвуд, США
Мужчины
Короткая программа
Начало – 4:49 по московскому времени
Первая разминка
1. Дин Тран (США)
2. Коширо Шимада (Япония)
3. Донован Каррильо (Мексика)
4. Лиам Капейкис (США)
5. Као Миура (Япония)
6. Сена Мияке (Япония)
Вторая разминка
7. Уэсли Чу (Канада)
8. Роман Садовский (Канада)
9. Михаил Селевко (Эстония)
10. Илья Малинин (США)
11. Даниэль Грассль (Италия)
12. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс
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