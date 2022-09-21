Nebelhorn Trophy. Мессинг, Садовский, Томоно, Селевко выступят с короткими программами

22 сентября в Оберстдорфе на турнире Nebelhorn Trophy мужчины представят короткие программы.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14.00 по московскому времени.
Первая разминка
4. Макар Сунцев (Финляндия)
5. Бурак Демирбога (Турция)
Вторая разминка
6. Лиам Капейкис (США)
11. Никита Старостин (Германия)
Третья разминка
12. Иван Шмуратко (Украина)
13. Ли Си Хен (Южная Корея)
14. Роман Садовский (Канада)
15. Киган Мессинг (Канада)
16. Казуки Томоно (Япония)
17. Михаил Селевко (Эстония)