Расписание первого этапа Гран-при Skate America. Там выступят Малинин, Сакамото, Левито, Голд, Книрим – Фрейзер и Чок – Бейтс

С 22 по 24 октября в Норвуде пройдет первый этап серии по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Норвуд, США

Расписание трансляций

22 октября

Пары, короткая программа

3.24

Мужчины, короткая программа

4.49

Танцы на льду, ритм-танец

22.41

23 октября

Женщины, короткая программа

00.18

Пары, произвольная программа

3.15

Мужчины, произвольная программа

5.01

Танцы на льду, произвольный танец

21.08

Женщины, произвольная программа

22.59

24 октября

Показательные выступления

3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Мужчины: Уэсли Чу (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Даниэль Грассль (Италия), Као Миура (Япония), Сена Мияке (Япония), Коширо Шимада (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Лиам Капейкис (США), Илья Малинин (США), Эрик Сьоберг (США).

Женщины: Марилена Китромилис (Кипр), Элишка Бржезинова (Чехия), Николь Шотт (Германия), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Чон Пак (Южная Корея), А Сун Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), Грейси Голд (США).

Пары: Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия), Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция), Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США), Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США), Анасатсия Смирнова – Данил Сияница (США).

Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США), Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия), Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина), Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия).