U.S. International Classic. Малинин, Грассль, Аймо, Чу и Гоголев выступят с короткими программами

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В ночь с 13 на 14 сентября в американском Лейк-Плэсиде стартует турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. Мужчины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

U.S. International Classic

Лейк-Плэсид, США

14 сентября

Мужчины, короткая программа

Начало – 3.00 по московскому времени

Участники

Илья Малинин (США)

Джимми Ма (США)

Камден Пулкинен (США)

Эрик Шеберг (США)

Кевин Аймо (Франция)

Даниэль Грассль (Италия)

Уэсли Чу (Канада)

Стивен Гоголев (Канада)

Арлет Леванди (Эстония)

Марк Городницкий (Израиль)

Донован Каррильо (Мексика)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам появится позже.

Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе

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