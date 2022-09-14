U.S. International Classic. Аймо, Малинин, Городницкий, Гоголев, Грассль и Пулкинен покажут произвольные программы

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В ночь с 14 на 15 сентября на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде мужчины выступят с произвольными программами.

ISU Challenger

U.S. International Classic

Лейк-Плэсид, США

15 сентября

Мужчины, произвольная программа

Начало – 3.25 по московскому времени.

Первая разминка

1. Эрик Шеберг (США)

2. Уэсли Чу (Канада)

3. Донован Каррильо (Мексика)

4. Джимми Ма (США)

5. Арлет Леванди (Эстония)

Вторая разминка

6. Илья Малинин (США)

7. Стивен Гоголев (Канада)

8. Даниэль Грассль (Италия)

9. Камден Пулкинен (США)

10. Марк Городницкий (Израиль)

11. Кевин Аймо (Франция)

Положение после короткой программы

1. Кевин Аймо (Франция) – 83,52

2. Марк Городницкий (Израиль) – 77,65

3. Камден Пулкинен (США) – 77,44

4. Даниэль Грассль (Италия) – 73,69

5. Стивен Гоголев (Канада) – 72,89

6. Илья Малинин (США) – 71,84

7. Арлет Леванди (Эстония) – 70,02

8. Джимми Ма (США) – 69,88

9. Донован Каррильо (Мексика) – 68,11

10. Уэсли Чу (Канада) – 55,14

11. Эрик Шеберг (США) – 47,49

Расписание U.S. International Classic: там выступят Малинин, Грассль, Ю Ен, Ким Йе Лим и Кавабе

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