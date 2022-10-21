Навка о критике Губерниева в адрес Загитовой: «Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. Дмитрий, наверное, жалеет, что его не приглашают»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду отреагировала на критику комментатора Дмитрия Губерниева в адрес в качестве ведущей «Ледникового периода».

«На мой взгляд, Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне еще больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым.

Я считаю, прекрасно, что канал приглашает наших молодых олимпийских чемпионов, помогает им себя реализовывать в чем-то новом, совершенствоваться. Тем более зрители любят наших звездочек. , наверное, жалеет, что его не приглашают. Но это уже другой вопрос», – сказала Навка.

Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Не понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Либо этой работы недостаточно, либо это просто не ее»