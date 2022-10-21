Евгений Плющенко: «Роднина легендарнее меня и Ягудина, я полностью согласен. Она великая, и мы растем»
Евгений Плющенко назвал Ирину Роднину более легендарной личностью в фигурном катании.
В начале октября Роднина, отвечая на вопрос о противостоянии Плющенко и Алексея Ягудина, заявила, что считает более легендарной саму себя.
«Конечно, Ирина Константиновна легендарнее [меня и Ягудина], я полностью с этим согласен. Она великая, и мы растем», – ответил Плющенко.
Ирина Роднина: «Смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина не очень интересно. Кто легендарнее? Я»
Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала
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