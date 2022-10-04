Ирина Роднина: «Смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина не очень интересно. Кто легендарнее? Я»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о конфликте Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Я не калькулятор – не считаю достижения ни одного, ни другого. Оба хороших спортсмена. Они олимпийские чемпионы и добились многого. В их разборках принимать участие я не собираюсь.

Один закончил очень давно, другой – не так давно. Смешно выяснять отношения на льду. У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу. А смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина – мне не очень интересно. Лучше смотреть на современных молодых спортсменов.

Кто легендарнее? Я, ха-ха», – сказала Роднина.

Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»

Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»

Плющенко – Ягудину: «Кто-то ледовые арены строит, а кто-то до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подписку газеты «Жизнь»

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