Ирина Роднина: «Смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина не очень интересно. Кто легендарнее? Я»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о конфликте Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Я не калькулятор – не считаю достижения ни одного, ни другого. Оба хороших спортсмена. Они олимпийские чемпионы и добились многого. В их разборках принимать участие я не собираюсь.
Один закончил очень давно, другой – не так давно. Смешно выяснять отношения на льду. У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу. А смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина – мне не очень интересно. Лучше смотреть на современных молодых спортсменов.
Кто легендарнее? Я, ха-ха», – сказала Роднина.
Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»
Ягудин в ответ Плющенко опубликовал картинку Sports.ru с их личными встречами: «Статистика может доказать что угодно, даже правду»
Плющенко – Ягудину: «Кто-то ледовые арены строит, а кто-то до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подписку газеты «Жизнь»