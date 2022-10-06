Лайшев о конфликте Плющенко и Ягудина: «Два выдающихся человека, а как себя ведут... В эти времена нужно мобилизовать усилия против фашистов, а не разбираться, кто круче»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России мужское катание Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о конфликте между олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Я бы назвал это глупостями. Два выдающихся человека, спортсмены с большой буквы, а как себя ведут...

В эти непростые времена нужно мобилизовать все усилия в борьбе против фашистов, а не разбираться, кто круче.

Это грех в такое время заниматься подобными вещами», – сказал Лайшев.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

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