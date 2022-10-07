Алексей Ягудин: «Никогда не скажу, что Плющенко не умеет кататься. Это гениальный спортсмен»

Олимпийский чемпион рассказал об отношении к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

– Плющенко сказал, что Ягудин не умеет кататься. А вы скажете, что Плющенко не умеет кататься?

– Нет, никогда так не скажу. Я всегда это говорил: посмотрите на его заслуги, они говорят сами за себя. Это гениальный спортсмен, – сказал Ягудин.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала