Алексей Ягудин: «Никогда не скажу, что Плющенко не умеет кататься. Это гениальный спортсмен»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России мужское катание Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об отношении к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. 

– Плющенко сказал, что Ягудин не умеет кататься. А вы скажете, что Плющенко не умеет кататься?

– Нет, никогда так не скажу. Я всегда это говорил: посмотрите на его заслуги, они говорят сами за себя. Это гениальный спортсмен, – сказал Ягудин.  

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

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