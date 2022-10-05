Олимпийская чемпионка высказалась о конфликте и .

«Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать свое превосходство.

Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры», — сказала Навка.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала