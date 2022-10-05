Навка о конфликте Плющенко и Ягудина: «Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о конфликте Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать свое превосходство.
Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры», — сказала Навка.
Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала
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