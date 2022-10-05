Иоланда Чен о Загитовой: «Я была шокирована тем, как ее не подготовили к началу «Ледникового периода». Мы испытывали неловкость за нее»

Комментатор Иоланда Чен высказалась о работе Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».

«Начинала она очень трудно. В первый сезон ее выпустили неподготовленной. Далее по мере соревнований и различных шоу в качестве ведущего и интервьюера она улучшалась. Словарный запас увеличивается, и дикция формируется.

Она прогрессирует, находясь рядом с или . Чувствует себя поувереннее и многое у них берет. А выглядит Алина очень хорошо — этого у нее не отнять.

Я была шокирована тем, как ее не подготовили к началу «Ледникового периода» в прошлом сезоне. Мы испытывали неловкость за нее. Сейчас я вижу явный прогресс. Да, пока это не профессионал, а на уровне любительства. Иногда в этом можно увидеть милоту и приятное зрелище. Леша профессионал в этом деле. Насчет Ани Щербаковой: судя по ее интервью, она вполне может участвовать в процессе.

Единственное, я бы организаторов шоу попросила девочек подготовить: дать им скороговорочки, больше текста читать, чтобы не волновались, чувствовали себя уверенно, не забывали слова. Тогда не будет никаких проблем!

— захватывающее зрелище. Обожаю проект и всегда его смотрю. — мой кумир. Я каждое ее слово ловлю на лету. Прекрасно ее знаю, мы много лет вместе работали.

Кого я вижу в роли идеального ведущего проекта? Мне нравилось, когда была Анастасия Заворотнюк — она очень харизматичная. Мы все знаем по какой уважительной причине она ушла из проекта, что очень жаль. Также обожала Ирину Слуцкую в проекте. Ира после спортивной карьеры показалась как самая талантливая спортсменка. Прекрасно себя проявила на разных телеканалах. У нее подвешен язык, богатый словарный запас. Она была очень органична в этой роли», — сказала Чен.