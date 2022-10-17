Авербух о критике Губерниева в адрес Загитовой: «Стараюсь не комментировать его высказывания, он выстраивает свой имидж таким, каким он его выстраивает»

Продюсер ледовых шоу высказался о критике в адрес ведущей «Ледникового периода» .

«Я, с одной стороны, очень уважаю Диму, мы, в принципе, хорошие знакомые, не друзья, но хорошие знакомые.

Стараюсь не комментировать его высказывания, он выстраивает свой имидж таким, каким он его выстраивает.

Но я считаю, девочки замечательные: каждая по-своему справляется и является украшением нашего шоу», – сказал Авербух.

Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»