Авербух о критике Губерниева в адрес Загитовой: «Стараюсь не комментировать его высказывания, он выстраивает свой имидж таким, каким он его выстраивает»

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Продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о критике Дмитрия Губерниева в адрес ведущей «Ледникового периода» Алины Загитовой

«Я, с одной стороны, очень уважаю Диму, мы, в принципе, хорошие знакомые, не друзья, но хорошие знакомые.

Стараюсь не комментировать его высказывания, он выстраивает свой имидж таким, каким он его выстраивает.

Но я считаю, девочки замечательные: каждая по-своему справляется и является украшением нашего шоу», – сказал Авербух.

Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»

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