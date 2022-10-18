Александр Коган: «Шпильбанд сейчас никого из сборной не тренирует, поэтому и исключен из списка»

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) объяснили, почему Игорь Шпильбанд был исключен из списка тренеров российской сборной.

Ранее Шпильбанд работал с танцевальным дуэтом Диана Дэвис – Глеб Смолкин, но в июле стало известно, что они прекратили сотрудничество.

«Шпильбанд сейчас никого из сборной не тренирует, поэтому и исключен из списка», - заявил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

«Тренер входит в состав сборной России, если у него есть ученики в команде», - отметила пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.

Шпильбанд исключен из списка тренеров сборной России по фигурному катанию