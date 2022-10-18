Александр Коган: «Шпильбанд сейчас никого из сборной не тренирует, поэтому и исключен из списка»
В Федерации фигурного катания России (ФФКР) объяснили, почему Игорь Шпильбанд был исключен из списка тренеров российской сборной.
Ранее Шпильбанд работал с танцевальным дуэтом Диана Дэвис – Глеб Смолкин, но в июле стало известно, что они прекратили сотрудничество.
«Шпильбанд сейчас никого из сборной не тренирует, поэтому и исключен из списка», - заявил генеральный директор ФФКР Александр Коган.
«Тренер входит в состав сборной России, если у него есть ученики в команде», - отметила пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.
Шпильбанд исключен из списка тренеров сборной России по фигурному катанию
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