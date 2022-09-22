Попова о новостях про Дэвис и Смолкина в США: «Это самое удивительное, что происходило в межсезонье. На данный момент вообще не важно, перейдут ли они»

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Бывшая фигуристка, ныне хореограф Бетина Попова оценила новости о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

– Это самое удивительное, что происходило в межсезонье. Вообще, все это глупость, в частности последняя вкинутая новость, что они якобы члены сборной США (по информации The Golden Skate, Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США – Sports.ru).

Чтобы опробовать программы, они, возможно, вне конкурса хотели заявиться на Challenge Cup. Ты не можешь прийти и сказать: «Я Диана, я катаюсь». Нужно быть привязанным к определенному клубу, как и у нас. Здесь я понимаю Александра Горшкова, который говорит: документов о переходе нет, что вы от меня хотите?

– Ты веришь в переход?

– Я считаю, что на данный момент вообще не важно, перейдут они, не перейдут. Если у ребят есть возможность выступать, почему им не выступать?

– Это не предательство?

– Это сейчас очень обостренно стоит вопрос. Раньше таких проблем не было. В Америке многие тренировались: Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым), Женя (Тарасова) с Вовой (Морозовым), и люди уходили за другие сборные выступать.

– Наверное, многих задело, что они говорили о планах приехать на [контрольные] прокаты, а потом сказали о документах, и не все поверили.

– Мы же не знаем, может, они правда собирались принять участие и проблема с документами. В США другая система, возможно, у них есть договор с тренером, и не хочется терять договоренности.

Давайте помнить, что открытые прокаты – не ключевой турнир, на который они обязаны явиться. Это начало сезона. Раньше прокаты вообще были закрытыми, их можно было посмотреть только у дверки в Новогорске, – отметила Попова.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

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