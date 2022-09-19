Горшков о переходе Дэвис и Смолкина в сборную США: «Бред не комментирую»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Александр Горшков сборная США Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков назвал бредом информацию о переходе танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную США.

Ранее The Skating Lesson сообщил, что оба спортсмена стали членами американской федерации фигурного катания.

«Бред не комментирую», – заявил Горшков.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные