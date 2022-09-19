Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков назвал бредом информацию о переходе танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную США.
Ранее The Skating Lesson сообщил, что оба спортсмена стали членами американской федерации фигурного катания.
«Бред не комментирую», – заявил Горшков.
15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США
Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?